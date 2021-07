Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 08.07.2021 war ein Pkw, Fiat, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr auf einem Firmen-Parkplatz in der Friedrichstraße 22 in Wittlich abgestellt. In dieser Zeit wurde der abgestellte Fiat vermutlich durch einen anderen Pkw beim Ein-/Ausparken beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 500 EUR. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

