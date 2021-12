Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - 18-Jährige leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Kirchlengern (ots)

(jd) Gestern (26.12.) ereignete sich im Einmündungsbereich Fiemerstraße / Auf dem Fienberge gegen 13.55 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau aus Rödinghausen fuhr mit ihrem Hyundai auf der Straße Auf dem Fienberge in Richtung Fiemerstraße und beabsichtigte, in Richtung Ortsausgang abzubiegen. Zeitgleich fuhr auf der vorfahrtsberechtigten Fiemerstraße ein 34-jähriger Vlothoer mit seinem BMW in Richtung Ortskern. Als die 18-Jährige in die Einmündung fuhr, versuchte der Vlothoer sein Auto noch abzubremsen und durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern. Dennoch kam es zum Zusammenstoß. Der Hyundai drehte sich um die eigene Achse und kam schlussendlich auf dem Gehweg zum Stehen. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige sowie sein 31-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 24.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell