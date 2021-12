Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden- Verursacher fährt weiter

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (22.12.) wurden Polizeibeamte zu einem Unfall an der Borriestraße in Bünde gerufen. Nach Angaben der Beteiligten befuhr eine 71-Jährige aus Bünde die Borriestraße in Richtung Lübbecker Straße und beabsichtigte mit ihrem silbernen Renault nach links in Ackerhagen abzubiegen. Da sie den Gegenverkehr passieren lassen musste, hielte sie ihr Fahrzeug an. Ein 28-Jähriger aus Bünde befand sich hinter der Renault-Fahrerin und versuchte mit seinem Skoda an dem haltenden Pkw rechts vorbeizufahren. Der Abstand zum Renault schätzte der Bünder jedoch falsch ein, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der 28-Jährige setzte im Anschluss seine Fahrt direkt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge, der den Zusammenstoß bemerkte, folgte dem Skoda-Fahrer und konnte ihn mittels Lichthupe zum Anhalten bewegen und anschließend zur Unfallstelle zurückführen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 28-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht des Alkoholkonsums, so dass auf der Polizeiwache Bünde beim Skoda-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und weiteres Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

