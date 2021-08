Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachstanden entstand am Montag bei einem Unfall in Dürmentingen.

Ulm (ots)

Eine 27-Jährige fuhr gegen 17 Uhr in der Bussenstraße in Richtung Ortsmitte. Von rechts aus einem Seitenarm der Bussenstraße kam eine 40-Jährige mit ihrem Citroen. An dieser Stelle war der Bordstein abgesenkt und sie hätte warten müssen. Ohne auf die bevorrechtigte Smart Fahrerin zu achten, fuhr sie in die Bussenstraße ein. Die 27-Jährige konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall erlitt die 27-Jährige und ihre 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

