Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: 46-Jähriger in Untersuchungshaft /

Ulm (ots)

Vergangenen Montag soll der Mann eine Frau mit massiver Gewalt ausgeraubt und gefesselt haben.

Die Tat soll sich bereits letzte Woche am Montag ereignet haben. Der zunächst unbekannte 46-Jährige nahm über eine Internetplattform Kontakt mit einer 30-Jährigen auf. Mit ihr vereinbarte er erotische Dienstleistungen, konnte diese aber nicht bezahlen und ging wieder. Später in der Nacht kehrte er jedoch zurück, würgte die Frau sofort nach Betreten ihres Zimmers massiv bis zur Bewusstlosigkeit. Er nahm ihr Bargeld und ihre Mobiltelefone an sich und ließ die Frau zurück. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, konnte sich die 30-Jährige befreien und die Polizei rufen.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen gelang es der Polizei, den 46-Jährigen zu identifizieren. Er konnte am vergangenen Freitag in einem Hotel im Kreis Göppingen festgenommen werden.

Noch am Freitag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Diese setzte den zuvor bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Der 46-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes im Zusammenhang mit einem Raubdelikt dauern an.

