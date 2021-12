Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter fährt Grundstückspfeiler um - Verursacher flüchtet

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (21.12.) meldete sich ein Grundstückseigentümer der Eschstraße bei der Polizei und gab an, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer augenscheinlich eine Hofmauer und Pfosten beschädigte. Nach ersten Ermittlungen am Unfallort muss der Unfallverursacher am Montag (20.12.) in der Zeit von 07.00 Uhr bis zum Abend um 20.00 Uhr mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen die Steinmauer und Mauerpfosten gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte vom Unfallort - ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten oder Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei Herford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell