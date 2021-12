Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Campingplatzparzellen - Unbekannte entwenden Bargeld und Elektrogeräte

Herford (ots)

(jd) Der 54-jährige Pächter einer Campingplatzparzelle am Reitweg bemerkte gestern (20.12.) gegen 11.30 Uhr, dass die Tür seines Holzhauses massiv beschädigt war. Im Inneren der Hütte haben der oder die unbekannten Täter offenbar sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Die Habseligkeiten der Eigentümer lagen auf dem Boden verstreut. Ein Flachbildfernseher, der zuvor an einer Wand befestigt hing, war augenscheinlich gewaltsam aus der Verankerung gerissen worden. Neben Bargeld im unteren vierstelligen Bereich fehlten zudem ein Beamer und eine Spielkonsole. Die entwendeten Gegenstände haben einen Gesamtwert von knapp 4000 Euro. Ein paar Stunden später informierte eine 58-jährige Pächterin, deren Parzelle sich in unmittelbarer Nähe befindet, die Polizei, da auch die Tür ihres Holzhauses gewaltsam geöffnet wurde. Im Inneren zeigte sich das gleiche Bild: Alle Schränke und Schubladen waren geöffnet, Gegenstände lagen auf dem Fußboden. Der oder die unbekannten Täter haben Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich an sich genommen. In beiden Fällen waren die Holzhäuser gestern am Morgen noch unbeschädigt. Die Polizei bittet daher Zeugen, die insbesondere am Vormittag etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

