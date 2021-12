Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Mofafahrer beschädigt drei Fahrzeuge

Herford (ots)

(jd) Ein 55-jähriger Herforder hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstag (18.12.) schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 1.20 Uhr mit seinem Mofa auf der Kastanienallee in Richtung Salzufler Straße. In einer leichten Linkskurve verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Gefährt und touchierte drei am Fahrzeugrand geparkte Autos, ehe er auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde noch vor Ort durch die hinzugerufenen Polizeibeamten ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv, sodass dem Mann im Krankenhaus eine Blutproben entnommen wurde. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um zwei BMW und einen Ford. Es entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro.

