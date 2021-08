Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Messerangriff in Wolfhagen: 25-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Nach der Auseinandersetzung am vergangenen Donnerstag in Wolfhagen, bei der ein 29-Jähriger mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde, ist Staatsanwaltschaft und Polizei ein Ermittlungserfolg gelungen. Am Samstagnachmittag nahmen Streifen der Polizeistation Wolfhagen einen Tatverdächtigen bei Wolfhagen-Wenigenhasungen fest. Der 25 Jahre alte Mann aus Wolfhagen steht im dringenden Verdacht, dem 29-jährigen Opfer am Donnerstagnachmittag gegen 14:50 Uhr auf einem Feldweg am Ende der Lessingstraße die schweren Verletzungen mit einem Messer zugefügt zu haben. Er war durch die Auswertung von Beweismitteln, Vernehmungen und Zeugenhinweise in den Fokus der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft Kassel beantragte einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Nach seiner Vorführung sitzt der 25-Jährige nun in Haft. Das Tatmotiv und der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sich das Opfer und der Tatverdächtige persönlich bekannt.

