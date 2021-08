Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Entwichene Person aus der Forensischen Psychiatrie Haina

Am gestrigen Samstagabend gegen 22:00 Uhr entwich der 30-jährige Hassan A. aus der Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie Haina. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte Hassan A. bisher nicht aufgefunden und wieder zurückgeführt werden. Er befindet sich noch auf der Flucht. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauern weiterhin an. Hassan A. wird wie folgt beschrieben: 30 Jahre alt, 175 cm groß, ca. 90 kg, schwarze Haare, braune Augen. Er war mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Pullover bekleidet. Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort des Hassan A. wird die Bevölkerung gebeten, sich umgehend mit der Polizeistation in Frankenberg unter der Telefonnummer 06451-72030 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

