POL-KS: Unbekannter fügt 43-Jährigem Schnittwunde im Gesicht zu: Hinweise auf Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Eine 15 cm lange Schnittwunde im Gesicht erlitt am Samstagabend ein 43-jähriger Mann in der Kasseler Schillerstraße. Wie er später der Polizei schilderte, hatte er dort auf einer Mauer gesessen, als er völlig unvermittelt von einem unbekannten Täter von hinten angegriffen worden sei. Mit welchem scharfen Gegenstand dem Opfer die Verletzungen zugefügt wurden, ist bislang nicht bekannt. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ermitteln wegen schwerer Körperverletzung und suchen nach Zeugen.

Wie das Opfer den eingesetzten Beamten des Reviers Mitte und des Kriminaldauerdienstes berichtete, saß er gegen 22 Uhr allein auf der Mauer an der Schule im Bereich der Gießbergstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Täter von hinten angenähert und das Opfer mit einem unbekannten Gegenstand, möglicherweise einem Messer, im Gesicht verletzt. Von dem Täter, der in Richtung Lutherplatz geflüchtet war, liegt lediglich eine vage Beschreibung vor: Es soll sich um einen Mann gehandelt haben, der bis auf eine weiße Jacke dunkel gekleidet war. Der 43-Jährige wurde durch Rettungskräfte zur Behandlung der Schnittwunde in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Bislang ist noch nicht bekannt, ob der Mann aus Kassel durch die Verletzung bleibende Narben im Gesicht behält.

Wer den Ermittlern des K 11 Hinweise zu der Tat oder auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

