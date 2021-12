Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in Babyfachmarkt - Polizei stellt Verdächtige

Bünde (ots)

(jd) Dem Mitarbeiter eines Babyfachmarktes an der Borriesstraße fiel am Donnerstag (16.12.), um 12.24 Uhr ein Mann auf, der mehrfach Gegenstände aus der Auslage des Geschäftes nahm und diese dann fallen ließ. Kurze Zeit später trat ein anderer Mann zu besagter Stelle und steckte die Teile in eine mitgeführte blaue Sporttasche. Zwei weitere Personen, ein Mann und eine Frau, hielten sich jeweils ganz in der Nähe auf und beobachteten die Umgebung. Der Marktmitarbeiter erkannte die Personen wieder, da diese schon einmal im Verdacht standen, in dem Geschäft Waren gestohlen zu haben. Der Mann verständigte umgehend die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten trafen die Gruppe im Eingangsbereich des Geschäfts an. Die mitgeführte blaue Tasche haben sie kurz zuvor unter einem Regal verstaut, da sie offensichtlich bemerkt haben, dass sie beobachtet wurden. Die 30-jährige Frau sowie die 30, 31 und 35 Jahre alten Männer stammen aus Düsseldorf und Windeck und sind allesamt bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Personen eine Vielzahl von Babykleidung und Zubehör in ihrem Pkw mit sich führten, zu deren Herkunft sie keine Angaben machen konnten. Gegen sie wird nun wegen Bandendiebstahl ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell