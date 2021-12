POL-HF: VW landet im Gebüsch - Ermittlungen zum Fahrer dauern an

Kreispolizeibehörde Herford

VW landet im Gebüsch - Ermittlungen zum Fahrer dauern an

Herford

(jd) Gegen 1.20 Uhr wurde der Polizeileitstelle am Samstag (18.12.) ein Fahrzeug gemeldet, dass sich im Gebüsch nahe der B61 befinden soll. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich an der Ausfahrt der B61 zur Enger Straße ein stark beschädigter VW Touareg befand. Vom Fahrzeugführer und möglichen weiteren Insassen fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Eine Suche im Nahbereich nach möglicherweise verletzten Personen verlief negativ. Der Fahrer des VW hat nach ersten Ermittlungen die B61 in Fahrtrichtung Bünder Straße befahren und dann beabsichtigt, die Ausfahrt zur Enger Straße zu nehmen. Dort kam er aus bisher nicht geklärten Gründen zunächst nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr den Grünstreifen ehe die Fahrt im Gebüsch endete. Eine Ermittlung des Halters ergab, dass das Fahrzeug auf einen 37-jährigen Herforder zugelassen ist. Als die Polizeibeamten diesen aufsuchten, zeigte ein freiwilliger Atemalkoholtest an, dass dieser im Vorfeld eine erhebliche Menge Alkohol getrunken haben muss. Angaben dazu, wer sein Fahrzeug gefahren hat, machte der 37-Jährige nicht. Der VW wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

