Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rucksack aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Während der Autobesitzer am Donnerstagnachmittag (18.11.2021) zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr im REWE in der Wegelnburgstraße einkaufen war, stahlen Unbekannte seinen Rucksack samt Tablet aus seinem Mercedes. Das blaue Auto war auf dem Parkplatz abgestellt. Aufbruchspuren konnten an dem Auto nicht festgestellt werden. Ob der Autobesitzer vergessen hatte das Auto abzuschließen oder der/die Täter das Auto aufgebrochen haben, ist derzeit noch unklar.

Wer hat gestern verdächtige Personen, insbesondere welche sich an einem blauen Mercedes aufhielten, auf dem Supermarktparkplatz gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell