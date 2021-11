Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.11.2021), gegen 05:40 Uhr, stürzte ein 52-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Lichtenbergerstraße. Vermutlich rutschte er auf der nassen Fahrbahn auf einer Dehnungsfuge aus. Der leicht Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

