POL-HAM: Dooring Unfall

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt wurde am Donnerstag, 29. Juli eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall auf dem Herringer Weg. Gegen 8.30 Uhr war sie auf dem Herringer Weg in Richtung Osten unterwegs. Plötzlich wurde die Beifahrertür eines geparkten Autos geöffnet. Die 35-jährige Fahrradfahrerin stieß gegen die Tür und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.(mg)

