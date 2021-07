Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Angerempelt und das Handy mitgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Zu dem Raub eines Handys kam es am Mittwoch, 28. Juli, gegen 8.40 Uhr in einer Tiefgarage auf der Neuen Bahnhofstraße. Auf dem Weg von ihrem Auto zu den Aufzügen wurde die 50-jährige Geschädigte von einem unbekannten Mann nach einem Feuerzeug gefragt. Als sie die Frage verneinte, näherte sich der Mann und schubste die Frau. Sie verlor kurzzeitig ihre Brille, konnte dann aber in die Aufzüge flüchten - ihren Korb ließ sie dabei zurück. Der Täter entwendete das Smartphone aus dem Einkaufskorb und flüchtete vom Tatort. Bei dem gesuchten Mann handelt es sich um einen dunkelhäutigen, schlanken, zirka 25 Jahre alten Mann. Er hat dunkle, kinnlange lockige Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einem dunkelblauen Oberteil. Zur Tatzeit trug er einen Rucksack vor der Brust. Hinweise zu dem Tatverdächtigen wendet Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell