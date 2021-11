Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Kleingartenlage

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 17.11., 17:00 Uhr bis zum 18.11.2021, 11:30 Uhr brachen Unbekannte in mehrere Parzellen der Kleingartenanlage 'Wiesengrund' ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden sechs Gartenhäuser bzw. Gartenparzellen aufgebrochen. In einer Parzelle wurden zwei Flaschen Bier getrunken. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Kleingartenanlage beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

