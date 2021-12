Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 44-jähriger ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Sonntag (19.12.) befand sich ein 44-jähriger Herforder auf dem Gelände einer Tankstelle an der Mindener Straße. Plötzlich und unvermittelt traten zwei ihm unbekannte Personen auf ihn zu, schubsten den Herforder zunächst und entwendeten dann einen geringen dreistelligen Betrag Bargeld aus seiner Hosentasche. Aus der Jackentasche des Herforders entnahmen sie zudem ein Smartphone. Danach flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Siekers Wiesen. Einer der Männer ist etwa 190cm groß, dunkelhäutig mit schwarzen lockigen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer weißen Jacke bekleidet. Der zweite Mann ist etwa 170cm groß und hat dunkle Haare. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder einem der bisher unbekannten Männer machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

