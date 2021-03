Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Radfahrer übersehen

Nach einem Unfall am Dienstag in Ehingen kam ein Radfahrer ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 5.30 Uhr fuhr der 41-Jährige in der Albstraße. In der Weiherstraße war ein Audi unterwegs. Die Fahrerin bog nach links in die Albstraße ab. Den Radfahrer sah die 46-Jährige nicht. Beim Zusammenstoß wurde der Radler auf die Motorhaube geworfen und stürzte danach auf die Straße. Er trug einen Helm, erlitt aber trotzdem schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro.

Das Fahrrad ist ein etabliertes Fortbewegungsmittel um zum Ziel zu kommen. Sicherheit ist dabei für viele Menschen wichtig bei der Entscheidung, auf ein Fahrrad zu steigen oder gern damit zu fahren, zumal Radfahrer im Straßenverkehr dem Auto kräftemäßig unterlegen sind. Deshalb gilt besonders für Radfahrer vorausschauend zu fahren und andere Verkehrsteilnehmer im Blick zu haben, da sie auch von anderen Kraftfahrzeuglenkern schnell übersehen werden. Um besser erkannt zu werden, empfiehlt die Polizei allen Radlern auffällige, reflektierende Kleidung zu tragen. Ein passender Helm kann schlimme Verletzungen verhindern. Weitere Tipps und Hinweise zum Thema sicheres Radfahren erhalten Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

+++++ 0550075

Joachim Fakler / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell