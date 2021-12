Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 21-Jähriger fährt in geparktes Auto - Drei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Montag (20.12.) ereignete sich um 16.51 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße. Ein 21-jähriger Mann aus Kirchlengern bog mit seinem VW vom Holzweg nach rechts auf die Lübbecker Straße ab. Er beabsichtigte seine Fahrt in Richtung des Bahnhofs fortzusetzen, als er am Fahrbahnrand einen geparkten VW übersah. Der Mann stieß mit seinem Auto in das Heck des geparkten Fahrzeugs, das einem 50-jährigen Mann aus Bielefeld gehört. Der 21-Jährige sowie seine beiden 17 und 19 Jahre alten Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Gesamtschaden beträgt rund 8000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell