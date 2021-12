Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschmieren Omnibus- VIP-Liner beschädigt

Kirchlengern (ots)

(sls) Durch die Aufzeichnung einer Videokamera konnten am Montagabend zwei Personen dabei beobachtet werden, wie sie auf dem Gelände eines Busunternehmens an der Straße "In der Lohe" einen Bus mit Farbe beschmierten. Die beiden Täter betraten gegen 18.17 Uhr unbefugt das Gelände und gingen augenscheinlich gezielt zu dem weißen Neoplan Tourliner Bus. Dort sprühten sie mit roten und weißen Sprühfarben über eine Länge von mehr als 3 Metern den Tag "SPACE" auf die rechte Seite des Busses. Anschließend flüchteten die Täter vom Abstellplatz in unbekannte Richtung. Eine Mitarbeiterin des Unternehmens stellte die Sachbeschädigung in Höhe von ca. 500 Euro am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr fest und informierte die Polizei. Anhand der Aufzeichnung kann einer der Täter mit ca. 170cm groß und einer schlanken Statur beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit eine helle Jacke mit dunklem Armbund und Kapuze. Der zweite Täter war etwas kleiner, schlank und trug ein Kapuzenoberteil und Turnschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Firmengeländes aufgefallen sind, oder die Angaben zum Graffititag machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell