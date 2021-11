Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Lagercontainern

Haßloch/Pfalz (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag, 12.11.2021, auf Samstag, 13.11.2021, in ein umzäuntes Gelände im Gewerbegebiet Nord in Haßloch ein und entwendeten dort u.a. mehrere hochwertige Elektrogeräte und Arbeitsmaschinen aus verschlossenen Lagercontainern. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden, welcher vermutlich im mittleren 5-stelligen Bereich liegt. Das Diebesgut dürfte mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen

