Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geruchsbelästigung im Mandelring

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Anwohner des Mandelrings in Neustadt/W. meldete am Abend des 13.11.2021 erheblichen, unangenehmen Geruch vor seinem Anwesen. Durch die Polizeibeamten konnte die dortige Kanalisation als Ursprung festgestellt werden. Die Stadtverwaltung Neustadt/W. wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

