Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermutlich unter Drogeneinfluss...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... stand ein 20-jähriger Verkehrsteilnehmer, welcher am 14.11.2021 gegen 02:00 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Martin-Luther-Straße in Neustadt/W. unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnten mehrere drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 20-Jährige verweigerte einen freiwilligen Urintest, mit welchem überprüft werden sollte, ob er Betäubungsmittel konsumiert hat. Aufgrund der Erheblichkeit der drogentypischen Auffälligkeiten wurde er daher mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

