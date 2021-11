Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in der Schlachthofstraße

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 12.11.2021, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Schlachthofstraße, in 67433 Neustadt/Weinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 33-jährige Neustadterin parkte mit ihrem Kompaktwagen am Fahrbahnrand, als ein kleiner, schwarzer, PKW aus einer Firmeneinfahrt rückwärts ausfuhr und hierbei gegen den geparkten PKW der 33-jährigen stieß. Hiernach entfernte sich der bis dato noch unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte von einem 36-jährigen Zeugen beobachtet werden. Zeugen, welche Hinweise auf den flüchtigen PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell