Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.11.2021, gegen 04:30 Uhr, wird der Polizei eine Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen in der Innenstadt in Neustadt/Weinstraße gemeldet. Die Auseinandersetzung soll sich im Bereich vor einer Diskothek abspielen. Als die sofort entsandten Polizeikräfte vor Ort eintrafen konnten diese lediglich einen verletzten 21-jährigen Mann vorfinden. Die Aggressoren konnten weder vor Ort, noch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung festgestellt werden. Der Geschädigte hatte eine blutende Wunde im Mundbereich und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell