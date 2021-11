Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl von Haltverbotsschildern

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 10.11.2021, 14:30 Uhr, bis Freitag, 12.11.2021, 07:15 Uhr, wurden bei einer Baustelle in Bad Dürkheim, in der Hammelstalstraße, mehrere Halteverbotsschilder von unbekannten Tätern entwendet. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ca. 250,- Euro. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

