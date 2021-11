Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Kallstadt) - Verkehrsunfallflucht

Kallstadt (ots)

Am Donnerstag, 11.11.2021, in der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr, wurde ein geparkter Pkw in Kallstadt, in Höhe der Weinstraße 77, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei entstand am geparkten, grauen Mercedes Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

