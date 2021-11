Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: BMW landet auf dem Dach

Grünstadt/Nordring (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 06 Uhr wurde bei der Polizei Grünstadt ein überschlagener BMW 2er gemeldet, der im Nordring auf dem Dach liegend die Straße versperrte. Wegen einer kurzen Unachtsamkeit am Steuer kam die 24-Jährige Eisenbergerin nach links ab und stieß dabei gegen einen geparkten Ford Fiesta. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW in die Luft gehoben und prallte anschließend gegen zwei weitere geparkte PKW. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 40.000EUR geschätzt. Glücklicherweise kam die BMW-Fahrerin mit nur wenigen Prellungen davon. Gegen 08:30 Uhr wurde der Nordring wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell