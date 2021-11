Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Sachbeschädigung an Eingangstür

In der Zeit von vermutlich Mittwoch, 10.11.2021, 16:00 Uhr, bis Freitag, 12.11.2021, 16:30 Uhr, wurde die Eingangstür eines leerstehenden Wohnhauses in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim durch unbekannte Täter beschädigt. Hierbei wurde die Scheibe der Tür teilweise eingeschlagen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

