Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: VW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Links und rechts über die ganze Länge zerkratzt fand ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr seinen roten VW Tiguan vor, den er am Sonntag gegen 16:00 Uhr im Erlenweg am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell