Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 21-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Einen Leichtverletzten und etwa 7.000 Euro Sachschaden forderte am Montagabend ein Verkehrsunfall auf dem Maurener Weg. Der 21-jährige Fahrer eines Kia war gegen 21:50 Uhr in Richtung der Keltenburgstraße unterwegs und wollte nach links in die Herrenalber Straße abbiegen. Der gleichaltrige Fahrer eines nachfolgenden BMW überholte den Kia zu diesem Zeitpunkt und stieß mit ihm zusammen. Der Kia-Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell