Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Mann setzt sich ohne Führerschein und mit 2,5 Promille hinters Steuer

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend mussten Polizeibeamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen nach Besigheim ausrücken. Einem Zeugen war gegen 21:10 Uhr ein VW in der Riedstraße aufgefallen, der deutlich Schlangenlinien fuhr. Das betreffende Fahrzeug konnte durch die Streife schließlich "Auf dem Kies" am Straßenrand festgestellt werden. Der 41-jährige Fahrzeuglenker saß bei laufendem Motor im Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle des offensichtlich stark alkoholisierten Mannes wurden die Beamten gleich mehrfach fündig. Zunächst wies ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 2,5 Promille aus. Des Weiteren konnte der 41-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass die Hauptuntersuchung seit über einem Jahr abgelaufen, der Versicherungsschutz des VW erloschen und das Fahrzeug außer Betrieb zu setzen war. Die Kennzeichen wurden entstempelt. Der 41-Jährige musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihm drohen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell