POL-LB: Ludwigsburg: Hochzeitsgesellschaft hinterlässt Mülll im Favoritepark - gefährlich für Tiere im Wildgehege

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr hat sich ein besorgter Passant bei der Polizei gemeldet und über große Mengen Konfetti beim Wildgehege des Favorite-Schlosses im gleichnamigen Park berichtet, das bereits von den Wildtieren aufgenommen werde. Kleinere Mengen sind nach Auskunft eines Jagdausübungsberechtigten eher unbedenklich. Größere Mengen wie in diesem Fall können aber durchaus zu Problemen bei den Tieren führen. Polizeibeamte brachten in Erfahrung, dass sich eine unbekannte Hochzeitsgesellschaft für Fotos beim Schloss Favorite eingefunden hatte. Dabei kamen offensichtlich auch mehrere Konfettikanonen zu Einsatz und das Konfetti blieb über den gesamten Vorplatz verteilt zurück. Die Polizisten und eine Anwohnerin mussten Konfetti und Papierschmetterlinge so gut als möglich zusammenkehren und entsorgen. Hinweise zu den Urhebern der Verunreinigung nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

