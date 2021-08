Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Verkehrsunfall mit 8.000 Euro Schaden und Leichtverletztem

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend ereignete sich in der Ditzinger Straße in Leonberg-Höfingen ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Gegen 18:20 Uhr befuhr die 60-jährige Fahrerin eines Mercedes die Ditzinger Straße in Höfingen in Fahrtrichtung Ditzingen. An einem Fußgängerweg musste die 60-Jährige abbremsen, um einem Passanten die Überquerung zu ermöglichen. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit bemerkte ein 32-jähriger Audi-Lenker den Vorgang zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Seine 27-jährige Beifahrerin und die 60-jährige Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 32-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

