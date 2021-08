Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 07:46 Uhr in der Gerokstraße in Vaihingen an der Enz ereignete. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr die Gerokstraße, vermutlich in Richtung der Franckstraße und beschädigte hierbei einen am Straßenrand geparkten VW. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell