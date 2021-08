Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81

Ludwigsburg: In Schlangenlinien unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 11:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Ludwigsburg-Nord einen augenscheinlich angetrunkenen Autofahrer, der mit seinem Audi in Schlangenlinien unterwegs war und eine Leitplanke gestreift hatte. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg konnte den 30-Jährigen kurz darauf stoppen. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten bei ihm Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Er ist zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Sein Audi war an der linken Seite beschädigt. Die Ermittlungen zu einer möglichen Unfallstelle dauern noch an.

