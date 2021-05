Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210513.1 Itzehoe: Hinweise zum Fall Kahrs über Aktenzeichen xy

Nach der Ausstrahlung des Beitrages der Itzehoer Mordkommission zum Cold Case Fall Kahrs in der gestrigen Sendung Aktenzeichen xy gingen bei der Kripo in Itzehoe bis in die Nacht 22 Hinweise ein. Das Studio in München erhielt weitere 20. Unter den Hinweisen befinden sich auch einige vielversprechende, denen die Mordkommission in den nächsten Tagen nachgehen wird. Zudem zeigten auch einige Hinweisgeber neue Blick- und Ermittlungsrichtungen auf. Die Itzehoer Mordkommission bedankt sich für das Engagement der Zuschauer.

