POL-IZ: 210512.2 Marne: zwei Drogenfahrten an einem Tag

Marne (ots)

Gleich zweimal an einem Tag stießen die Beamten der Marner Polizei auf Fahrzeugführer, die unter Einfluss von Drogen standen. Am 11.5.21 gegen 11.55 Uhr kontrollierten die Beamten einen silbernen Golf in der Industriestraße in Marne. Eine Überprüfung des 25 jährigen Fahrers aus Marne ergab, dass dieser Drogen genommen hatte. Der junge Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen und wurde entsprechend angezeigt. Am Abend dieses Tages, gegen 20.20 Uhr, überprüfte eine Streife den Fahrer eines dunklen Skodas in der Bahnhofstraße in Marne. Der 26jährige Mann aus Estland zeigte ebenfalls deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und auch er wurde entsprechend angezeigt.

