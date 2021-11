POL-PDNW: Einbruch in Kellerräume

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

In einem Mehrfamilienhaus in der Winzinger Straße, in 67433 Neustadt/Weinstraße wurde im Zeitraum vom 12.11.2021, 18:00 Uhr, bis zum 13.11.2021, 10:30 Uhr, durch unbekannte Täter in drei Kellerräume eingedrungen. Alle drei Kellerverschläge waren mittel Vorhängeschlössern gesichert. Diese wurden vermutlich zerstört und von dem/den unbekannten Täter/n mitgenommen. Es wurden Werkzeuge im Wert von insgesamt etwa 900 Euro entwendet. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

