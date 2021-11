Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Heckscheiben eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße

Im Zeitraum vom 12.11.2021, 22:30 Uhr, bis zum 13.11.2021, 08:00 Uhr, wurden bei zwei in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße, in 67435 Neustadt/Weinstraße (Ortsteil Mußbach) geparkten Personenkraftwagen die Heckscheiben eingeschlagen. Die Heckscheiben wurden vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands eingeschlagen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf die unbekannte Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

