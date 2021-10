Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Parfümerie

Roetgen (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht (28.10.2021) in eine Parfümerie in der Faulenbruchstraße eingestiegen und haben hochwertige Damendüfte entwendet. Ein Anwohner hatte gegen 04.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er lauten Krach aus Richtung des Geschäfts vernommen hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand nutzten die Täter ein Fahrzeug, um die Eingangstür zu beschädigen und in das Innere des Geschäfts zu gelangen. Kurz vor der Tat wurde im belgischen Eupen ein Fiat "Doblo" in der Farbe silbergrau metallic entwendet. Dieser könnte im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen.

Die Höhe der Beute ist noch unklar. Die Kripo Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem verwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden.

