POL-AC: Nachtrag: Sexueller Übergriff in Wohnung - Polizei warnt zur Vorsicht an der Haustür

Aachen (ots)

Wie bereits berichtet (siehe unsere Meldung vom 14.10.2021), klingelte in der letzten Woche ein bislang unbekannter Tatverdächtiger bei einer Anwohnerin in der Ottostraße. Die Geschädigte öffnete daraufhin die Wohnungstür und der Täter verwickelte sie unter einem Vorwand in ein Gespräch. Im Verlauf des Gespräches gelang es dem Unbekannten, die Frau in ihre Wohnung zu drängen. Dort kam es zu einem sexuellen Übergriff, der Mann konnte danach unerkannt fliehen. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch einmal an die Bevölkerung appellieren, grundsätzlich bei fremden Personen an der Tür besonders achtsam zu sein und Vorsicht walten zu lassen: Drücken Sie auf Klingeln nicht einfach die Haustür auf, vergewissern sie sich über die Sprechanlage, wer dort steht oder halten Sie Nachschau; im Zweifel bleibt die Tür besser geschlossen. Nutzen Sie vorhandene Türspione, Türketten; lassen sie nach Möglichkeit die Eingangstür zu, sprechen sie durch die geschlossene Tür oder nutzen sie ein geöffnetes Fenster. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien sie misstrauisch, auch wenn die Geschichte, die man ihnen erzählt, zunächst glaubhaft klingt! Lassen Sie niemand Unbekanntes in Ihre Räumlichkeiten. Betrüger und andere Straftäter nutzen gerne diese Masche, um sich Zugang zu verschaffen. Wenn sie Hinweise zu verdächtigen Personen haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei; auch unter der bekannten Notruf- Nummer: 110.

Ist dem aktuellen Fall, siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5046673 bittet die Kripo weiter darum, dass sich Zeugen melden sollen: Hat der betreffende Tatverdächtige auch woanders versucht, Anwohner in ein Gespräch zu verwickeln und/ oder unter einem Vorwand versucht in das Haus, die Wohnung zu gelangen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 entgegen. (pw)

