Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen: Sexueller Übergriff in Wohnung - Täter flieht unerkannt

Aachen (ots)

Dienstagmittag (12.10.2021) meldete sich eine Geschädigte telefonisch bei der Polizei und machte Angaben zu einem Sexualdelikt in ihrer Wohnung in der Ottostraße. Sie gab an, dass kurz vor 12 Uhr ein ihr unbekannter Mann bei ihr geklingelt und sie an der Tür unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelt habe. Wenige Momente später habe er sie dann in ihre Wohnung gedrängt, sie bedroht und sich an ihr vergangen. Anschließend sei der Mann in unbekannte Richtung geflohen. Sie beschreibt ihn wie folgt: Ca. 1,90 m groß, ca. Mitte Dreißig, schlanke Statur, braune Augen, sprach Deutsch ohne Akzent. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt die Bevölkerung: Ist der Tatverdächtige auch woanders ggf. an Haus-/ Wohnungstüren aufgefallen oder hat Anwohner angesprochen oder sich auffällig verhalten? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 31201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell