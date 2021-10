Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer tödlich verletzt

Aachen (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf dem Adalbertsteinweg tödlich verletzt. Der Mann war gegen 23.00 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs und kollidierte an der Kreuzung Sedanstraße mit dem Heck eines Busses, der aus Richtung Josefskirche kommend nach links in die Elsassstraße einbiegen wollte. Trotz medizinischer Versorgung vor Ort, erlag der Fahrer wenig später seinen schweren Verletzungen. Ein Gutachter wurde in die Unfallaufnahme mit eingebunden und untersucht nun den genauen Hergang. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Adalbertsteinweg musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt werden. (am)

