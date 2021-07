Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in Stadt und StädteRegion zur Bekämpfung der Zweiradunfälle

Aachen/StädteRegion (ots)

Gestern (08.07.2021) führte die Polizei in der Aachener Innenstadt sowie in Würselen, Alsdorf und Simmerath Verkehrskontrollen durch. An dem Einsatz waren mehr als vierzig Beamtinnen und Beamte der Polizeiwachen Ost und West, des Verkehrsdienstes und der Verkehrsunfallprävention sowie der Einsatzhundertschaft beteiligt. Von morgens bis in die Abendstunden hinein hatte man bekannte Verkehrsunfallstellen und Beschwerdestellen, in Bezug auf das Fehlverhalten gegenüber und von Zweiradfahrern, im Blick. Insgesamt wurden gut 1100 Fahrzeuge und an die 300 Personen an 19 verschiedenen Stellen kontrolliert.

Die Polizisten mussten mehr als 250 Verwarngelder erheben und 27 Ordnungswidrigkeitsanzeigen fertigen; unter anderem wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Handynutzungen am Steuer oder am Lenker, Vorfahrtsmissachtungen, einer Rotlichtfahrt oder auch dem verbotswidrigem Halten oder Parken auf Radwegen. Drei Fahrer wurden ohne Führerschein erwischt, einer fuhr unter dem Einfluss von Drogen und ein E- Scooterfahrer lenkte seinen Roller ohne Versicherungsschutz. In diesen Fällen wurde jeweils Strafanzeige erstattet und eine Weiterfahrt untersagt. Weiterhin fielen den Beamten auch immer wieder E- Scooter auf, auf denen unerlaubt zwei Personen standen bzw. fuhren oder die verbotswidrig über Geh- und Radwege fuhren. Ein weiterer Schwerpunkt war die Überwachung der Geschwindigkeit in der Eifel, im Bereich der Hahner Straße. Erneut fielen Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf: Ein Motorrad wurde mit 136 km/h, ein Pkw mit 104 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Neben der Ahndung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten führten die Polizisten zudem viele verkehrsdidaktische Gespräche. Die Polizei Aachen wird solche Kontrollen in der Stadt Aachen und in den Kommunen der StädteRegion auch weiterhin zur Bekämpfung von Zweiradunfällen durchführen. (pw)

