Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Sechs Fahrzeuge sind am Sonntag beschädigt worden. Ein Unbekannter versprühte vermutlich einen Pulverlöscher auf die Pkws. Alle Fahrzeuge standen in der Konrad-Adenauer-Straße auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummern 47 bis 55. Auf mehrere Fahrzeuge wurden Schriftzüge in das Pulver geschrieben. Ob ein Schaden an den Fahrzeugen entstanden ist, ist noch unklar. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

