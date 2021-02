Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 24.02.21. Verkehrsunfallflucht am Wehnser See

Peine (ots)

Peine, Wehnsen, Parkplatz Wehnser See Südseite, 23.02.21, 17:00 Uhr bis 17:35 Uhr

Auf dem Parkplatz wurde ein Pkw im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Verursacher machen können, sicher unter 05176/976480 bei der Polizei in Edemissen zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell