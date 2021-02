Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf- Pkw prallt gegen Beleuchtungsmast

Alsdorf (ots)

Am 21.02.2021, gegen 21:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw VW Golf, die Hauptstraße im Innerortsbereich von Alsdorf. Im Verlauf der Strecke geriet die Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen einen Mast der Beleuchtungseinrichtung für den dortigen Fußgängerüberweg. Die junge Fahrerin blieb unverletzt; am Pkw sowie am Mast entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000EUR. Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell